Hajnat vjedhin kabllot elektrike në një gurthyes në Malishevë, që nuk punonte prej vitesh

Një vjedhje e rëndë është raportuar në fshatin Bellanicë të Malishevës, ku nga një gurthyes janë vjedhur kabllo elektrike që shërbenin për lidhjen e makinerive të punës. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, ankuesi, mashkull kosovar, ka njoftuar organet e rendit për vjedhjen në vendpunishten e tij. Gurthyesi, sipas raportit, nuk ishte duke operuar prej disa…

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13/10/2026 09:54

Një vjedhje e rëndë është raportuar në fshatin Bellanicë të Malishevës, ku nga një gurthyes janë vjedhur kabllo elektrike që shërbenin për lidhjen e makinerive të punës.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, ankuesi, mashkull kosovar, ka njoftuar organet e rendit për vjedhjen në vendpunishten e tij.

Gurthyesi, sipas raportit, nuk ishte duke operuar prej disa vitesh.

Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Lajmi.net/

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