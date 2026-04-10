Hajnat ia mësyjnë një shtëpie në Ferizaj, vidhen stoli ari e para të gatshme

Qytetari në Ferizaj ka raportuar se të dyshuar të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij me ç’rast kanë vjedhur stoli ari me vlerë dhe para të gatshme në vlerë të konsiderueshme. Rasti është në procedurë hetimore./Lajmi.net/

10/04/2026 09:25

