Hajnat ia mësyjnë një shtëpie në Ferizaj, vidhen stoli ari e para të gatshme
Qytetari në Ferizaj ka raportuar se të dyshuar të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij me ç’rast kanë vjedhur stoli ari me vlerë dhe para të gatshme në vlerë të konsiderueshme. Rasti është në procedurë hetimore./Lajmi.net/
10/04/2026 09:25
Qytetari në Ferizaj ka raportuar se të dyshuar të panjohur me forcë kanë depërtuar në shtëpinë e tij me ç’rast kanë vjedhur stoli ari me vlerë dhe para të gatshme në vlerë të konsiderueshme.