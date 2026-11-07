Hajdutët e fikin futbollistin e Parmës, i vjedhin mbi 500 mijë euro bizhuteri e ora

Sulmuesi i Parmës, El Bilal Touré, ka përjetuar një surprizë të hidhur pas fitores në Bergamo, pasi ka zbuluar se banesa e tij ishte grabitur. Sipas La Gazzetta di Parma, futbollisti e kuptoi ngjarjen një ditë pas ndeshjes, kur u kthye në shtëpinë e tij, pasi kishte kaluar natën në Collecchio. Grabitësit kishin thyer derën…

Sport

07/11/2026 12:36

Sulmuesi i Parmës, El Bilal Touré, ka përjetuar një surprizë të hidhur pas fitores në Bergamo, pasi ka zbuluar se banesa e tij ishte grabitur.

Sipas La Gazzetta di Parma, futbollisti e kuptoi ngjarjen një ditë pas ndeshjes, kur u kthye në shtëpinë e tij, pasi kishte kaluar natën në Collecchio.

Grabitësit kishin thyer derën e banesës dhe kishin arritur të vidhnin ora dhe bizhuteri me vlerë rreth 500 mijë euro.

Policia ka nisur hetimet, ndërsa pamjet e kamerave të sigurisë pritet të jenë vendimtare për identifikimin e autorëve. Dyshohet se bëhet fjalë për një grup profesionistësh.

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