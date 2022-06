Hajdari del në studio e lavdëron vizitën e Kurtit në SHBA: Na e afroi bashkëpunimin me Amerikën

Hajdari në emisionin “Këndi i Debatit” tha se si rezultat i vizitës së Kurtit në SHBA është afruar bashkëpunimi me Amerikën ku pritet se do të ketë edhe inicim të marrëveshjes së tregtisë ë lirë me ketë shtet.

“Rezultat i vizitës së Kurtiti në Amerikë është që bashkëpunimi është afruar me Amerikën dhe ne do të kemi inicimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë me Amerikën pastaj do të kemi inicimin të forumit të përbashkët ekonomik. Kompanitë amerikane që i vizitoj Kurti do të vijnë në Kosovë në këtë forum të përbashkët ekonomik në të ardhmen”, tha Hajdari.

Ndërkohë për 18 ditë më radhë gjatë muajit maj të këtij viti, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka qëndruar në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka vizituar shumë biznese dhe kompani amerikane.