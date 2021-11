Hailey Bieber feston ditëlindjen e saj të 25-të duke ndarë foto magjepsëse me bashkëshortin Justin

Modelja festoi ditëlindjen e saj të 25-të duke bërë disa foto me stil me bashkëshortin, Justin.

Personaliteti i rrjeteve sociale u pa duke pozuar me partnerin e saj 27-vjeçar, teksa ata mbanin veshje plotësuese ndërsa merrnin pjesë në fotosesionin e shkëlqyeshëm, transmeton lajmi.net.

Modelja gjithashtu ndau disa pamje të urimeve që kishte marrë nga familja dhe miqtë e saj në Instagram Story. Hailey kishte veshur një jumpsuit të zi prej kadifeje, i cili i ngjitej fort fizikut të saj plot formë gjatë sesionit fotografik.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

Influencuesja kishte veshur edhe një set këpucësh me taka të larta që kombinoheshin mirë me veshjet e saj. Figura e rrjeteve sociale u aksesua me një palë vathë që bien në sy dhe një rrip të shkëlqyeshëm.

Flokët e saj të mrekullueshëm brune ishin të lidhura në një bisht të gjatë që kalonte në të pasmet e saj.

Justin zgjodhi një pallto lëkure të veshur me një këmishë të bardhë, ndërsa kalonte kohë me gruan e tij. Këngëtari i ‘Baby’ veshi gjithashtu një palë pantallona të zeza me këmbë të gjera dhe një set këpucësh të ngjashme. Performuesi fitues i Grammy-it e mbylli dukjen e tij me një kapele të errët.

Çifti, i cili më parë u martua në vitin 2018, u duk se po shijonin kohën e tyre para kamerës gjatë gjithë sesionit fotografik.

Veçanërisht Hailey mori mesazhe të shumta për ditëlindje nga miqtë dhe familja e saj në ditën e saj të veçantë, shumë prej të cilave ajo i ripostoi në Story-n e saj.

Lori Harvey ndau një foto të figurës mediatike duke pozuar ndërsa ishte ulur në një karrige dhe ajo shkroi një mesazh ku shkruhej: ‘Gëzuar ditëlindjen bukuroshe’. Kushërira e modeles, Kahlea, postoi veçanërisht një foto të të afërmit të saj gjatë viteve të mëparshme.

Ajo shtoi gjithashtu një grafik teksti ku shkruhej: ‘Kjo pjesë e vogël sot mbush 25 vjeç’.

Kris Jenner ndau një foto të saj duke u afruar me modelen gjatë një eventi dhe ajo e përshkroi figurën mediatike si ‘të bukur brenda dhe jashtë’. Kylie Jenner postoi një foto të dy individëve duke notuar në një pishinë dhe u shpreh se ajo dhe familja e saj ‘ju duan shumë’.

Harry Hudson ndau një foto të tij duke u shoqëruar me Baldwin në një ngjarje ndërsa ai mbante një gotë martini në dorën e majtë. Muzikanti shkroi një mesazh të shkurtër ku shkruhej: ‘Faleminderit për ju familja ime!’

Kushërira e saj, Ireland ndau një selfie që Hailey e kishte bërë më parë në Story dhe i uroi ditëlindjen./Lajmi.net/