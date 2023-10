Haaland iu kërkon falje tifozëve pas humbjes kundër Wolves Erling Haaland ka ka vendosur t’iu kërkojë falje tifozëve të Manchester Cityt, pas humbjes së tyre befasuese 2-1 ndaj Wolves në Premier League të shtunën. Sulmuesi postoi një foto në Instagram ku premtoi se skuadra angleze do të përmirësohet. “Gjithmonë mirënjohëse për mbështetjen tuaj. Ne do të mësojmë nga e djeshmja dhe do të sigurohemi…