​Guvernatori Ismaili: Nuk do të ketë shtyrje të vendimit për dinarin serb Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili, ka mohuar se do të ketë shtyrje apo anulim të rregullores për ndalimin e qarkullimit të dinarit serb në Kosovë. Ai ka thënë se nuk do të ketë shtyrje të vendimit. “BQK s’është në situatë që mundet të thotë të shtyhet. Nëse se deri dje rregullimi…