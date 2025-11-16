Gucati për protestën në Strasburg: Pikërisht ashtu siç e menduam, masa ishte e kënaqshme
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka organizuar sot protestë në Strasburg, para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke kërkuar lirimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kryetari i kësaj organizate, Hysni Gucati sonte në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova tha se protesta ka shkuar shumë mirë.…
Lajme
Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka organizuar sot protestë në Strasburg, para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke kërkuar lirimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Kryetari i kësaj organizate, Hysni Gucati sonte në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova tha se protesta ka shkuar shumë mirë.
Duke i falënderuar të gjithë për pjesëmarrjen, ai tha se masa në këtë organizim ishte e kënaqshme.
“Ka qenë një protestë bash ashtu siç e kemi menduar ne, masa ka qenë e kënaqshme, unë dua t’i falënderoj edhe njëherë qytetarët e gjithë viseve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi që sot zbarkuan në Strasbourg”, u shpreh ai.