Gucati për protestën në Strasburg: Pikërisht ashtu siç e menduam, masa ishte e kënaqshme

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka organizuar sot protestë në Strasburg, para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke kërkuar lirimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kryetari i kësaj organizate, Hysni Gucati sonte në emisionin "Info Magazine" në Klan Kosova tha se protesta ka shkuar shumë mirë.…

16/11/2025 18:38

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka organizuar sot protestë në Strasburg, para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duke kërkuar lirimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Kryetari i kësaj organizate, Hysni Gucati sonte në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova tha se protesta ka shkuar shumë mirë.

Duke i falënderuar të gjithë për pjesëmarrjen, ai tha se masa në këtë organizim ishte e kënaqshme.

“Ka qenë një protestë bash ashtu siç e kemi menduar ne, masa ka qenë e kënaqshme, unë dua t’i falënderoj edhe njëherë qytetarët e gjithë viseve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi që sot zbarkuan në Strasbourg”, u shpreh ai.

