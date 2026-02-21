Gucati paralajmëron veprime kundër Gjykatës Speciale: Veteranët e OVL-UÇK s’do të rrinë duarkryq
Kryetari i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, ka paralajmëruar hapa të mëtejshme për të kundërshtuar Gjykatën Speciale.
Ai ka bërë me dije se veteranët e UÇK-së nuk do të rrinë duarkryq.
Gucati ka treguar se shumë shpejt do të mblidhet organizatat e dala nga lufta dhe do të vendosin për hapat e ardhshëm.
“Unë nuk do të thosha se s’do të marrim hapa, ne do të marrim hapa po hala s’kemi menduar as datë, as ditë, as formën e saj. Po me sa e di, ne s’do të rrimë duarkryq. Këtë e di. Shoqatat e dala nga lufta, tri shoqatat e dala nga lufta nuk do të rrinë duarkryq me veteranë, bashkërisht me shokë tanë me krejt edhe me shoqërinë civile do të bisedojmë, do të ulemi shumë shpejt për hapat”, ka thënë ai për EO, duke vlerësuar se marshi i 17 shkurtit ishin masiv.
“Tash mbas 17 shkurtit që u mbajt një protestë e madhe, mbi 100 mijë vetë në Prishtinë që i përgëzoj të gjithë ata qytetarë në atë kohë të ftohtë, unë isha në Hagë, s’isha këtu, po i përgëzoj ata qytetarë që kanë marrë pjesë edhe shokët e mi i përgëzoj. Ne do të ulemi, tri shoqatat e dala nga lufta do të bisedojmë për hapat e mëtutjeshëm. Po ne do të këqyrim gjithmonë çka tash e mbas”, ka deklaruar Gucati.