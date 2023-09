Guardiola qesh kur gazetari ia kërkon një vlerësim për Man Unitedin

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola ka qeshur kur i është kërkuar një vlerësim për Manchester United këtë edicion në Premierligë.

Teksa strategu spanjoll po vlerësonte kundërshtarët për titull, një gazetar e pyeti edhe për Manchester United, rivalin lokal të Cityt, shkruan lajmi.net.

Në momentin kur gazetari përfundon fjalën, Pep Guardiola nisi të qeshte.

Pep Guardiola reactions when a journalist asked him about Manchester United current performance. 😁 pic.twitter.com/MDcTjueBmt

