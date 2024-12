​Guardiola merr përgjegjësinë: Unë jam trajner dhe nuk jam mjaftueshëm i mirë Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola, ka marrë përgjegjësinë për rrjedhën e rezultateve të dobëta që vazhduan me humbjen ndaj rivalit të qytetit, Manchester United. United mposhti si mysafir City në derbin e madh të qytetit me rezultat 2:1 në xhiron e 16-të të Premier Ligës. City kryesoi nga minuta e 36-të me golin e…