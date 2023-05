Guardiola ia ndryshoi pozitën, Akanji: “Nuk jam keq edhe me këmbën e majtë”

Manuel Akanji, mbrojtësi i Kombëtares së Zvicrës po luan në një pozitë të re që nga lëndimi i Nathan Ake, shkruan Lajmi.net

I pyetur nga gazetarët pas ndeshjes se sa është ambientuar në këtë pozicion, Akanji deklaroi:

“Ishte ndeshja ime e tretë në krahun e majtë. Mësohesh me të. Sigurisht që nuk është njëjtë si në të djathtën, por këmba ime e majtë nuk është aq e keqe”, u shpreh Akanji pas ndeshjes

Ndeshja kthyese zhvillohet në “Etihad” javën e ardhshme, e mërkurë nga ora 21:00, ku edhe mësohet finalisti i Stambollit në UEFA Champions League./Lajmi.net/

🗣️ "I think 1-1 is a good result when we go home for the next leg!"

Manuel Akanji reflects on tonight's first leg draw at the Santiago Bernabeu.

🎤 @adriandelmonte#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/hQNSBPHwdv

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) May 9, 2023