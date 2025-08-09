Gruda u jep leksion zyrtarëve të VV-së: Vendimi i Kushtetueses për tri raunde votimi bazohet në parime kushtetuese dhe analogji juridike
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Përparim Gruda, ka reaguar ndaj qëndrimit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) mbi aktgjykimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese, e cila kufizon në tre herë të drejtën e votimit për të njëjtin kandidat për Kryetar të Kuvendit.
Përmes një postimi, Gruda ka theksuar se ky vendim nuk është arbitrar, por i mbështetur në parimet themelore të interpretimit kushtetues dhe në metodën e analogjisë, transmeton lajmi.net
Duke iu përgjigjur pyetjes retorike të LVV-së: “Pse jo dy herë, katër herë, dhjetë herë? Ku është lidhja kushtetuese dhe doktrinare me numrin tre?”, Gruda sqaron se ekziston një lidhje e qartë, e cila buron nga natyra evolutive e interpretimit kushtetues.
“Interpretimi i Kushtetutës nuk është thjesht lexim i asaj që shkruan aty, por një aktivitet që ka për qëllim parësor të mbushë boshllëqet që ekzistojnë në të,” thekson ai, duke shtuar se këto boshllëqe janë të natyrshme dhe të pashmangshme për një dokument themelor që duhet të përballojë ndryshimet dhe krizat shoqërore e politike.
Gruda përmend edhe referenca nga gjyqtarë të njohur të Gjykatës Supreme të SHBA-së, si John Marshall dhe Charles Evans Hughes, për të ilustruar rolin dinamik të gjykatave në dhënien e kuptimit Kushtetutës. Ai përkujton thënien e Hughes: “Ne jemi nën një Kushtetutë, por Kushtetuta është ajo që thonë gjyqtarët se është.”
Sipas deputetit të PDK-së, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka përdorur metodën e analogjisë për të përcaktuar kufizimin në tri raunde votimi, duke u bazuar në dy shtylla kryesore:
Analogjia me zgjedhjen e Presidentit, ku Kushtetuta e Kosovës parashikon tre raunde votimi.
Praktikat krahasimore me kushtetutat e vendeve evropiane, të cilat parashikojnë kufizime të ngjashme në situata institucionale.
“Pra, numri tre nuk është zgjedhur rastësisht, por mbi baza logjike dhe krahasimore të pranuara në doktrinën kushtetuese,” përfundon Gruda, duke mbështetur plotësisht legjitimitetin dhe qëndrueshmërinë juridike të aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese.
