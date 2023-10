Gruda shënon supergol në barazimin e Mainzit me Monchengladbachut Futbollisti shqiptar, Brajan Gruda ka shënuar një gol të bukur në Bundesliga. Gruda ndihmoi Mainz të merrte një pikë përballë Borussia Monchengladbachut, shkruan Lajmi.net. Ndeshja e zhvilluar në kuadër të xhiros së shtatë në Bundesliga përfundoi me rezultat 2:2. Gladbachu morri epërsinë me golin e Florian Neuhaus në minutën e 22-të. Por, Gruda u kundërpërgjigj…