Gruda: Jemi 14 vjet pas vendimit të Kushtetueses, s’mund t’i shqyrtojmë amendamentet e Osmanit
Kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete në Kuvendi i Republikës së Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar se amendamentet e propozuara nga Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli nuk mund të shqyrtohen nga komisioni. Gruda tha se çështja ishte dërguar në Gjykata Kushtetuese e Kosovës në vitin 2011 dhe se tashmë…
Lajme
Kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete në Kuvendi i Republikës së Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar se amendamentet e propozuara nga Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli nuk mund të shqyrtohen nga komisioni.
Gruda tha se çështja ishte dërguar në Gjykata Kushtetuese e Kosovës në vitin 2011 dhe se tashmë kanë kaluar të gjitha afatet për trajtimin e saj, raporton lajmi.net
“Jemi gati 14 vjet pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, pasi çështja është dërguar në gjykatë në vitin 2011. Pra, kemi kaluar çdo afat. Unë sot mendoj se komisioni nuk mund të shqyrtojë amendamente që kanë kaluar testin e Gjykatës Kushtetuese më shumë se një dekadë më parë”, ka thënë Përparim Gruda./Lajmi.net/