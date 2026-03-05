Gruda: Jemi 14 vjet pas vendimit të Kushtetueses, s’mund t’i shqyrtojmë amendamentet e Osmanit

Kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete në Kuvendi i Republikës së Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar se amendamentet e propozuara nga Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli nuk mund të shqyrtohen nga komisioni. Gruda tha se çështja ishte dërguar në Gjykata Kushtetuese e Kosovës në vitin 2011 dhe se tashmë…

Lajme

05/03/2026 18:22

Kryetari i Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete në Kuvendi i Republikës së Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar se amendamentet e propozuara nga Vjosa Osmani për zgjedhjen e presidentit drejtpërdrejt nga populli nuk mund të shqyrtohen nga komisioni.

Gruda tha se çështja ishte dërguar në Gjykata Kushtetuese e Kosovës në vitin 2011 dhe se tashmë kanë kaluar të gjitha afatet për trajtimin e saj, raporton lajmi.net

“Jemi gati 14 vjet pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, pasi çështja është dërguar në gjykatë në vitin 2011. Pra, kemi kaluar çdo afat. Unë sot mendoj se komisioni nuk mund të shqyrtojë amendamente që kanë kaluar testin e Gjykatës Kushtetuese më shumë se një dekadë më parë”, ka thënë Përparim Gruda./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 5, 2026

Ndryshimet për votimin e Presidentit, Gruda: Është proces jokushtetues

March 5, 2026

Bahtiri: Vendi nuk do të shkojë në zgjedhje, qytetarët duhet ta...

March 5, 2026

Amendamentet e propozuara nga presidentja Osmani e kalojnë “testin” e Komisionit...

March 5, 2026

Lushaku-Sadriu për amendamentet: S’është mirë në natën e fundit të përdoren...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Ndryshimet për votimin e Presidentit, Gruda: Është proces jokushtetues

Bahtiri: Vendi nuk do të shkojë në zgjedhje,...

Score90 publikon favoritet për Topin e Artë

Amendamentet e propozuara nga presidentja Osmani e kalojnë...