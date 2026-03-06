Gruda: Dekreti për shpërndarjen e Kuvendit është plotësisht kushtetues,çdo interpretim tjetër është arbitraritet
Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit, duke e vlerësuar si ‘’plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm’’.
Ai ka thënë edhe se Kuvendi e ka konsumuar të drejtën e vet për të zgjedhur president.
‘’Për mua dhe PDK dekreti është plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm. Për arsye se Kuvendi e konsumuar të drejtën e vet për zgjedhur president. Kushtetuta thotë qartë se ‘’presidenti i vendit zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit ekzistues’’’. Afati 30 ditor ka kaluar dje, kuvendi nuk e ka përdor atë të drejt, dhe vendi duhet të shkoj në zgjedhje. Çdo interpretim tjetër është arbitraritet, dhe është lexim i qëllimshëm gabim i Kushtetutës për nevojat politike të VV’së që bën partia në pushtet’’, ka thënë ai mes tjerash ne T7