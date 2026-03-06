Gruda: Dekreti për shpërndarjen e Kuvendit është plotësisht kushtetues,çdo interpretim tjetër është arbitraritet

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit, duke e vlerësuar si ‘’plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm’’. Ai ka thënë edhe se Kuvendi e ka konsumuar të drejtën e vet për të zgjedhur president. ‘’Për mua dhe PDK dekreti është plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm.…

Lajme

06/03/2026 22:53

Përparim Gruda, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, ka komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit, duke e vlerësuar si ‘’plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm’’.

Ai ka thënë edhe se Kuvendi e ka konsumuar të drejtën e vet për të zgjedhur president.

‘’Për mua dhe PDK dekreti është plotësisht kushtetues dhe i ligjshëm. Për arsye se Kuvendi e konsumuar të drejtën e vet për zgjedhur president. Kushtetuta thotë qartë se ‘’presidenti i vendit zgjidhet 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit ekzistues’’’. Afati 30 ditor ka kaluar dje, kuvendi nuk e ka përdor atë të drejt, dhe vendi duhet të shkoj në zgjedhje. Çdo interpretim tjetër është arbitraritet, dhe është lexim i qëllimshëm gabim i Kushtetutës për nevojat politike të VV’së që bën partia në pushtet’’, ka thënë ai mes tjerash ne T7

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

“Nuk ka pasur marrëveshje për mandat të dytë” – E konfirmon...

March 6, 2026

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë shumë shpejt –...

March 6, 2026

Murati tenton të arsyetohet, ia vë fajin opozitës që VV nuk...

March 6, 2026

Sulm masiv amerikano-izraelit në rajonin Ilam të Iranit – goditi mbi...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

“Nuk ka pasur marrëveshje për mandat të dytë”...

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë...

Murati tenton të arsyetohet, ia vë fajin opozitës...

Matoshi ua ndalon qytetarëve komentet, sulmon Osmanin: Kurre...