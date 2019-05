Gruaja “misterioze” nën mbrojtjen e shtetit

Pas rastit të djeshëm me gruan rome, e cila në rrjete sociale u prezantua rrejshëm si keqbërëse dhe më pas u sulmua edhe fizikisht nga disa të rinj në Lipjan, sot ka reaguar deputeti i Partisë Rome të Bashkuar të Kosovës, Albert Kinolli.

Kinolli bëri të ditur se tashmë gruaja në fjalë është nën mbrojtje shtetërore dhe institucionale.

” Të nderuar,sa për informacionin tuaj, dëshiroj të ju njoftoj se para një ore bisedova me drejtorin e Policisë së Kosovës Z. Rashit Çalaj, dhe para pak minutave i njëjti më konfirmoi se znj. nga komuniteti Rom nga sot do të jetë nën mbrojtjen Shtetërore dhe Institucionale dhe do të jetë e strehuar në vend të sigurt dhe se Gjykatat dhe Prokuroria janë duke bërë punën e tyre që ata persona të cilët e sulmuan personin në fjalë të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar”, ka shkruar deputeti Kinolli në llogarinë e tij në Facebook.

Gruaja rome fillimisht u akuzua se është një person transgjinor dhe se lëvizë nëpër vende për të kidnapuar fëmijë, akuza këto që I ka hedhur poshtë Policia e Kosovës. /Lajmi.net/