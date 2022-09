Greqia i përgjigjet Erdoganit: Kërcënimet e Turqisë janë përtej çdo kufiri, do informojmë menjëherë aleatët Athina i është përgjigjur deklaratave të Presidentit turk, Erdogan. Ministria e Jashtme greke ka dalë me një njoftim pas deklaratave të reja provokuese të presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, shkruan protothema. Siç thekson Ministria e Punëve të Jashtme në njoftim, “Greqia nuk do të ndjekë Turqinë në deklaratat dhe kërcënimet e përditshme skandaloze”, duke theksuar se “do…