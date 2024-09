Grenell: Nuk ka dyshim se situata në Kosovë ishte më e mirë nën administrimin e Trump

Ish i dërguari Special i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell tha se nuk ka dyshim se situate në lidhje me Kosovën ishte më e mirë gjatë administratës së Donald Trump, duke shtuar se është i zhgënjyer që gjithçka që u ra dakord derisa Trump ishte president dështoi.

“Jam i zhgënjyer që gjithçka që Trump bëri mirë në rajon është thyer. Nuk kam nevojë t’ju them juve, as miqve të mi shqiptarë, po njerëzve në rajon në përgjithësi se situata është më e keqe nën administrimin e Biden”,tha Grenell.

Madje ai tha se s’ka dy shim se gjërat ishin më mirë nën drejtimin e Trump.

Ai madje foli për “marrëdhënie të mira” me Serbinë e që sipas tij ka këshilluar edhe presidentin serb që miqësia e Serbisë duhet të jetë me Amerikën dhe jo me Kinën.

“E ardhmja e Serbisë duhet të jetë gjithmonë me Amerikën, jo me Rusinë dhe Kinën”,tha ai./Lajmi.net/