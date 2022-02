Grenell i reagon ministrit Mehaj: Qeveria Kurti e ka refuzuar ndihmën e ShBA-së për gazsjellësin

Grenell tha se Qeveria e kryeministrit Albin Kurti e ka refuzuar ndihmën e Amerikës për gazsjellësin.

Këtë deklarim Grenell e bëri si reagim ndaj kërkesës së ministrit të Mbrojtjes së Kosovës, Armend Mehaj, drejtuar NATO-s për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit të vendit në NATO si dhe vendosjen e Bazës së Përhershme të Forcave Amerikane në Kosovë.

Mehaj ka thënë se këto kërkesa janë të bazuara në realitetin e krijuar pas agresionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë./Lajmi.net/

The current government just rejected U.S. help to bring a gas pipeline to them. https://t.co/Z6W5IPy1hP

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 27, 2022