Grenell i gëzohet zgjedhjeve të reja në Kosovë: Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçit për Kryeministër

I Dërguari Special Presidencial për Misione të Veçanta të Shteteve të Bashkuara, Richard Grenell, i ka quajtur lajm të mirë zgjedhjet e reja në Kosovë pasi Kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri. Ai këtë e lidhi edhe me rikthimin e ish-presidentit Hashim Thaçi. “Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për…

Lajme

07/03/2026 08:29

I Dërguari Special Presidencial për Misione të Veçanta të Shteteve të Bashkuara, Richard Grenell, i ka quajtur lajm të mirë zgjedhjet e reja në Kosovë pasi Kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri.

Ai këtë e lidhi edhe me rikthimin e ish-presidentit Hashim Thaçi.

“Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçi! Thaçi për Kryeministër”, ka shkruar ai në X.

Artikuj të ngjashëm

March 7, 2026

Çmimi i naftës në nivelin më të lartë dyvjeçar

March 7, 2026

​7 marsi, festa shqiptare e mësuesit

March 7, 2026

​Shpërthime të fuqishme tronditën aeroportin kryesor të Teheranit

March 6, 2026

Trump paralajmëron ndryshime në Kubë: Do të bjerë shumë shpejt –...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

“Me bullizove për Bugattin”, Benita përplaset me Londrimin

Çmimi i naftës në nivelin më të lartë dyvjeçar

​7 marsi, festa shqiptare e mësuesit

​Shpërthime të fuqishme tronditën aeroportin kryesor të Teheranit