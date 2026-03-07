Grenell i gëzohet zgjedhjeve të reja në Kosovë: Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçit për Kryeministër
I Dërguari Special Presidencial për Misione të Veçanta të Shteteve të Bashkuara, Richard Grenell, i ka quajtur lajm të mirë zgjedhjet e reja në Kosovë pasi Kuvendi nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri.
Ai këtë e lidhi edhe me rikthimin e ish-presidentit Hashim Thaçi.
“Lajm i shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për rikthimin e Hashim Thaçi! Thaçi për Kryeministër”, ka shkruar ai në X.