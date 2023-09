Granit Xhaka shënon për Zvicrën, bën me shenjë që kritikët të heshtin Përfaqësuesja e Zvicrës po fiton ndaj Andorrës me rezultat 2:0. Shënues i golit të dytë ishte Granit Xhaka në minutën e 84-të. Ai shënoi pas asitimit të Ndoye. Kapiteni nga Prishtina i Zvicrës pas golit ka bërë me shenjë duke i heshtur kritikët e shumtë të ditëve të fundit për shkak të ndeshjen me…