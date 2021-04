Futbollistët Granit e Taulant Xhaka janë emra shumë të suksesshëm në këtë profesion, shkruan lajmi.net.

Natyrisht që karriera në futboll iu sjell atyre edhe fitime të mëdha.

Së fundi, ishte Taulanti ai i cili me anë të një postimi në Instagram, ka bërë të ditur se ai dhe Graniti i kanë blerë babait të tyre një veturë të tipit “Mercedes”.

“Dhurata nga un dhe graniti! Per babin me te mir ne bot”, ka shkruar futbollisti sipër imazhit që e ndau me ndjekësit. /Lajmi.net/