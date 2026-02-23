Grabitje në Zveçan, hajnat nën kërcënimin e armës morën një shumë parashë
Një grabitje ka ndodhur dje në fshatin Zhtikovc të Zveçanit. Hajnat nën kërcënimin e armës, i kanë grabitur pronarit të shtëpisë një shumë parashë. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, rasti po hetohet. “Fsh. Zhitkovc, Zveçan / 22.02.2026 – 19:30. Është raportuar se tre persona të dyshuar të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar…
Lajme
Një grabitje ka ndodhur dje në fshatin Zhtikovc të Zveçanit.
Hajnat nën kërcënimin e armës, i kanë grabitur pronarit të shtëpisë një shumë parashë.
Viktima ka pranuar tretman mjekësor, rasti po hetohet.
“Fsh. Zhitkovc, Zveçan / 22.02.2026 – 19:30. Është raportuar se tre persona të dyshuar të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar dhe nën kërcënimin e armës –pistoletë duke e sulmuar fizikisht i kanë grabitur një shumë parshë. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Është njoftuar prokurori, rasti vazhdon të hetohet”, thuhet në raportin 24 orësh. /Lajmi.net/