Grabitje në Rahovec- Të maskuar dhe të armatosur depërtuan në shtëpinë e viktimës
Një grabitje raportohet të ketë ndodhur në Rahovec. Persona të dyshuar të panjohur të maskuar dhe armatosur përmes dritares kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/
Lajme
