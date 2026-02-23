Grabitje në Rahovec- Të maskuar dhe të armatosur depërtuan në shtëpinë e viktimës

Një grabitje raportohet të ketë ndodhur në Rahovec. Persona të dyshuar të panjohur të maskuar dhe armatosur përmes dritares kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori dhe rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

23/02/2026 09:08

