Gorani: Kur i kam parë Thaçin dhe Veselin me uniforma ushtarake ka qenë spektakël Gazetari dhe ish-politikani Dukagjin Gorani, ka folur mbi kontaktet e tij të para me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Gorani tha se në vitin 1997 kishte filluar ta kuptojë se nismëtarë të UÇK-së ishin miqtë e tij të studimeve, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. “Takimi me ta për mua ka qenë një katarëz e madhe edhe…