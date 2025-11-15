GOOOOOOOOOOOOOOOOOL – KOSOVA dyfishon epërsinë

Sport

15/11/2025 22:09

Kosova ka arritur të dyfishoj epërsinë kundër Sllovenisë.

Kësaj radhe, mbrojtësi i Sllovenisë, Karnicnik në minutën e 64-të duke u munduar të largoj topin, gabimisht e dërgoj drejt portës së tij, transmeton lajmi.net.

Sllovenia është me një futbollist më pak në fushë, pasi në në minutën e 54-të, Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Dion Gallapenit.

Rezultati momental është 0:2./lajmi.net/

