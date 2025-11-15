GOOOOOOOOOOOOOOOOOL – KOSOVA dyfishon epërsinë
Sport
Kosova ka arritur të dyfishoj epërsinë kundër Sllovenisë.
Kësaj radhe, mbrojtësi i Sllovenisë, Karnicnik në minutën e 64-të duke u munduar të largoj topin, gabimisht e dërgoj drejt portës së tij, transmeton lajmi.net.
Sllovenia është me një futbollist më pak në fushë, pasi në në minutën e 54-të, Stojanovic u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë pas ndërhyrjes ndaj Dion Gallapenit.
Rezultati momental është 0:2./lajmi.net/