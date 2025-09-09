GOOOOOOOOOOL: Kosova U21 barazon rezultatin kundër Spanjës – Hasani tund portën e iberikëve
Kosova U21 ka arritur të barazoj rezultatin 1:1 kundër Spanjës. Ishte Arianit Hasani që në minutën e 22-të arriti të shënoi një super gol, pas asistimit të Erion Sadriut, shkruan lajmi.net. Në këto 22 mintua lojë ndeshja ishte e barabartë dhe Kosova po tregon paraqitje tejet të mirë. Kjo ndeshje është e vlefshme për fazën…
Sport
Kosova U21 ka arritur të barazoj rezultatin 1:1 kundër Spanjës.
Ishte Arianit Hasani që në minutën e 22-të arriti të shënoi një super gol, pas asistimit të Erion Sadriut, shkruan lajmi.net.
Në këto 22 mintua lojë ndeshja ishte e barabartë dhe Kosova po tregon paraqitje tejet të mirë.
Kjo ndeshje është e vlefshme për fazën kualifikuese për Kampionatin Evropian./lajmi.net/