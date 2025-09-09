GOOOOOOOOOOL: Kosova U21 barazon rezultatin kundër Spanjës – Hasani tund portën e iberikëve

Kosova U21 ka arritur të barazoj rezultatin 1:1 kundër Spanjës. Ishte Arianit Hasani që në minutën e 22-të arriti të shënoi një super gol, pas asistimit të Erion Sadriut, shkruan lajmi.net. Në këto 22 mintua lojë ndeshja ishte e barabartë dhe Kosova po tregon paraqitje tejet të mirë. Kjo ndeshje është e vlefshme për fazën…

Sport

09/09/2025 19:27

Kosova U21 ka arritur të barazoj rezultatin 1:1 kundër Spanjës.

Ishte Arianit Hasani që në minutën e 22-të arriti të shënoi një super gol, pas asistimit të Erion Sadriut, shkruan lajmi.net.

Në këto 22 mintua lojë ndeshja ishte e barabartë dhe Kosova po tregon paraqitje tejet të mirë.

Kjo ndeshje është e vlefshme për fazën kualifikuese për Kampionatin Evropian./lajmi.net/

