GOOOOOOOOOOL – Drita kalon në epërsi kundër Differdange – Albert Dabiqaj shënon në minutën e 30-të (VIDEO)

Skuadra e Dritës ka kaluar në epërsi në përballjen kundër ekipit nga Luksemburgu, Differdange, në ndeshjen e parë të fazës finale të kualifikimeve për Ligën e Konferencës. Golin për gjilanasit e realizoi Albert Dabiqaj në minutën e 30-të të takimit, duke i dhënë epërsi të rëndësishme skuadrës së tij në këtë duel vendimtar për një…

Sport

21/08/2025 20:35

Skuadra e Dritës ka kaluar në epërsi në përballjen kundër ekipit nga Luksemburgu, Differdange, në ndeshjen e parë të fazës finale të kualifikimeve për Ligën e Konferencës.

Golin për gjilanasit e realizoi Albert Dabiqaj në minutën e 30-të të takimit, duke i dhënë epërsi të rëndësishme skuadrës së tij në këtë duel vendimtar për një vend në fazën grupore të garës evropiane, transmeton lajmi.net

Ndeshja po zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë dhe ka një rëndësi të veçantë për Dritën, që kërkon për herë të parë kualifikimin në fazën e grupeve të një kompeticioni evropian./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 21, 2025

Zyrtare: Formacionet startuese të ndeshjes, Drita-Differdange

August 21, 2025

Victor Boniface tek Milan – punë e kryer!

August 21, 2025

Në Zvicër shkruajnë për futbollistët shqiptarë që refuzuan Zvicrën: 14 lojtarë...

August 21, 2025

Xabi Alonso kërkon një transferim të ri nga drejtuesit e Real Madridit

August 21, 2025

Arsenal rivalizon Tottenhamin për transferimin e Eze

August 20, 2025

“Dardanët” me thirrje publike për Leon Avdullahun: Kosova është vendi i...

Lajme të fundit

OSBE kundër përjashtimit të Listës Serbe: Cenon pluralizmin...

Besnik Buzhala, dosti i Adnan Rrustemi të VV-së,...

Halil Matoshi: Ndaleni Listën Serbe me ligj, jo...

Ambasadori i Serbisë në ShBA, Marko Gjuriq reagon...