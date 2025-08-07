GOOOOOOOOL: Tusha e HESHT Bukureshtin – Drita kalon në epërsi!
Skuadra e Dritës ka kaluar në epërsi ndaj FC Steauas së Bukureshtit. Ishte Veton Tusha që në minutën e 7-të heshti stadiumin kombëtar të Bukureshtit, raporton lajmi.net. Kjo është ndeshja e parë në kuadër të gjysmëfinaleve kualifikuese për Ligën e Evropës. Ndeshja e dytë do të zhvillohet në Kosovë javën e ardhshme./lajmi.net/
