GOOOOOOOOL: Drita afër historisë, kalon në epërsi kundër ekipit irlandez

Skuadra e Dritës ka kaluar në epërsi ndaj ekipit irlandez Shelbourne, në ndeshjen që po zhvillohet sonte në kuadër të Konferencë Ligës. Golin e avantazhit për gjilanasit e realizoi Almir Ajzeraj në minutën e 57-të të takimit, duke tundur rrjetën e portës irlandeze, transmeton lajmi.net. Ekipi mysafir nga Irlanda po luan me një lojtar më…

Sport

06/11/2025 22:29

Skuadra e Dritës ka kaluar në epërsi ndaj ekipit irlandez Shelbourne, në ndeshjen që po zhvillohet sonte në kuadër të Konferencë Ligës.

Golin e avantazhit për gjilanasit e realizoi Almir Ajzeraj në minutën e 57-të të takimit, duke tundur rrjetën e portës irlandeze, transmeton lajmi.net.

Ekipi mysafir nga Irlanda po luan me një lojtar më pak që nga minuta e 16-të, pasi Norris u ndëshkua me karton të kuq.

Një fitore sonte do të kishte vlerë historike për Dritën, pasi do të ishte suksesi i parë i klubit gjilanas në garat evropiane./lajmi.net/

