GOOOOOL: Asllani s’ka të ndalur në Bundesligë, tund rrjetën e Union Berlinit

Fisnik Asllani vazhdon të tregojë formë të mirë në Bundesliga, duke shënuar edhe një tjetër gol këtë fundjavë. Sulmuesi kosovar gjeti rrjetën në përballjen ndaj Union Berlin, duke e çuar rezultatin në 0-2 në favor të skuadrës së tij. Rezultati momental është 1:2, transmeton lajmi.net. Union Berlin 0-[2] Hoffenheim – Fisnik Asllani 45+3′ byu/suedney insoccer…

Sport

13/09/2025 16:43

Fisnik Asllani vazhdon të tregojë formë të mirë në Bundesliga, duke shënuar edhe një tjetër gol këtë fundjavë.

Sulmuesi kosovar gjeti rrjetën në përballjen ndaj Union Berlin, duke e çuar rezultatin në 0-2 në favor të skuadrës së tij. Rezultati momental është 1:2, transmeton lajmi.net.

Union Berlin 0-[2] Hoffenheim – Fisnik Asllani 45+3′
byu/suedney insoccer

Ky është goli i dytë për Asllanin në tri ndeshjet e para të sezonit, ndërsa ka regjistruar edhe një asistim deri më tani.

Forma e tij mbresëlënëse po tërheq gjithnjë e më shumë vëmendje nga opinioni sportiv dhe mund të jetë një sinjal i fortë edhe për përfaqësuesen e Kosovës./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

GOOOOOOOOOOL: Asllani përsëri, shënon për të dytën herë sot!

Lajme të fundit

Kabashi-Ramaj: Pezullimi i Dialogut Strategjik ka dëm të...

KQZ vazhdon fushatat informuese në qytete për zgjedhjet e 12 tetorit

Ish-Ambasadori Beqë Cufaj: Kurti e arriti të pamundurën,...

GOOOOOOOOOOL: Asllani përsëri, shënon për të dytën herë sot!