Goli i Rijekës në Kroaci bën xhiron e botës, lojtari e kalon të gjithë ekipin duke mos u penguar nga askush

Golin e vetëm e shënoi Nika Galesic dhe në mënyrë të pabesueshme.

Galesic shënoi duke u nisur nga porta e tij i pa penguar nga askush.

Video është bërë virale, shkuan Lajmi.net.

Në këtë ndeshje 90-të minuta për Belupbon u aktivizua futbollist nga Kosova, Arbër Hoxha.

Te Rijaku nga minuta u parë u paraqit edhe Lindon Selahi. /Lajmi.net

Slaven 0-1 Rijeka (39′)

OH MY WHAT A GOAL NIKO GALEŠIĆ!!!! Labrović with an assist! 🤣 pic.twitter.com/OsPoQYl4xQ

