Goli i Ajzerajt që i solli Dritës fitoren dhe arkën plot me para nga UEFA
Sport
Klubi futbollistik Drita nga Gjilani po përjeton një moment historik në garat evropiane.
Pas fitores 0–1 në udhëtim ndaj skuadrës irlandeze Shelbourne, gjilanasit jo vetëm që shënuan suksesin e parë në Ligën e Konferencës, por edhe siguruan një shumë të majme financiare nga UEFA, transmeton lajmi.net.
Heroi i ndeshjes ishte Almir Ajzeraj, i cili realizoi një gol të bukur nga distanca në pjesën e dytë të takimit, duke i dhënë Dritës tri pikët e para të plota në këtë fazë.
Fitorja e mbrëmshme i ka sjellë klubit 400 mijë euro shpërblim nga UEFA, ndërsa më herët Drita kishte arkëtuar edhe 266 mijë euro falë dy barazimeve të para që i siguruan dy pikë në grup.
Në total, gjilanasit deri më tani kanë grumbulluar pesë pikë, duke u afruar ndjeshëm me zonën e play-off-it, ku në rast kualifikimi do të përfitonin edhe 300 mijë euro shtesë.
Në xhiron e ardhshme të Ligës së Konferencës, Drita do të presë skuadrën shqiptare të Shkëndijës, në një përballje që mund të jetë vendimtare për ambiciet evropiane të klubit nga Gjilani./lajmi.net/