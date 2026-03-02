Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i dyshuar për qindra sulme terroriste

Forcat Mbrojtëse të Izraelit, njoftojnë në rrjetin “X” për “eliminimin” e Komandantit të Xhihadit Islamik Palestinez në sektorin e Libanit në Bejrut. Në këtë postim thuhet se, Abu Hamza Rami kreu qindra sulme terroriste kundër trupave të IDF dhe civilëve izraelitë, duke përfshirë rekrutimin dhe trajnimin e terroristëve dhe sigurimin e armëve. “Gjatë Operacionit Shigjetat…

Bota

02/03/2026 23:56

Forcat Mbrojtëse të Izraelit, njoftojnë në rrjetin “X” për “eliminimin” e Komandantit të Xhihadit Islamik Palestinez në sektorin e Libanit në Bejrut.

Në këtë postim thuhet se, Abu Hamza Rami kreu qindra sulme terroriste kundër trupave të IDF dhe civilëve izraelitë, duke përfshirë rekrutimin dhe trajnimin e terroristëve dhe sigurimin e armëve.

“Gjatë Operacionit Shigjetat Veriore, ai menaxhoi lëvizjen e terroristëve të PIJ përgjatë kufirit Siri-Liban dhe aktivitetet e tyre kundër trupave të IDF në Libanin jugor. Eliminimi i tij ka degraduar ndjeshëm aftësinë e PIJ për të kryer operacione terroriste kundër Izraelit”, thuhet në njoftim.

 

 

