Goditi për vdekje 83-vjeçarin kosovar, zvicerani që u gjobit me vetëm 800 franga: S’kam fjalë, edhe një pjesë e imja vdiq
Një burrë në Zvicër është dënuar nga Gjykata e Qarkut Horgen për një aksident me fatalitet që e shkaktoi në nëntor të 2023-ës. Derisa ai po voziste ishte në telefon dhe nuk arriti të shihte një këmbësor që po kalonte në një vendkalim për këmbësorë. Aksidenti kishte ndodhur në Horgen, Cyrih. Burri zviceran, atëherë 51-vjeçar,…
Bota
Një burrë në Zvicër është dënuar nga Gjykata e Qarkut Horgen për një aksident me fatalitet që e shkaktoi në nëntor të 2023-ës. Derisa ai po voziste ishte në telefon dhe nuk arriti të shihte një këmbësor që po kalonte në një vendkalim për këmbësorë.
Aksidenti kishte ndodhur në Horgen, Cyrih. Burri zviceran, atëherë 51-vjeçar, goditi një burrë 83-vjeçar kosovar me makinën e tij ndërsa ai po kalonte në një vendkalim për këmbësorë. Siç raportohet nga “Tagesanzeiger”, Zyra e Prokurorit Publik të Limmattal/Albis e ka dënuar burrin për vrasje nga pakujdesia me urdhër penal.
Burri zviceran, tani 53 vjeç, ishte në celular në kohën e aksidentit. Policia kantonale analizoi të dhënat e telefonit celular: Sipas të dhënave, burri dërgoi një mesazh me tekst në orën 11:50 të paradites. Katërmbëdhjetë sekonda më vonë, ai bëri një ‘screenshot’ të ekranit të mesazhit. Shtatëmbëdhjetë sekonda më vonë, menjëherë pas aksidentit, ai bëri një telefonatë urgjente në polici. Viktima nuk i mbijetoi aksidentit.
I dënuari i kërkon falje familjes
Sipas Tages-Anzeiger, i pandehuri u dënua me një gjobë me kusht prej 180 frangash ditore prej 30 frangash zvicerane secili, me një periudhë prove dyvjeçare. Ai u urdhërua gjithashtu të paguante një gjobë prej 800 frangash zvicerane.
Sipas gazetës Tages-Anzeiger, i pandehuri u dënua me një dënim me kusht me gjobë prej 180 ditësh-gjobë nga 30 franga secila, me një periudhë prove prej dy vjetësh. Përveç kësaj, iu shqiptua edhe një gjobë prej 800 frangash.
Në gjykatë, i pandehuri i kërkoi falje familjes së të ndjerit. “Nuk kam fjalë për këtë. Një pjesë e imja ka vdekur gjithashtu”.
Në një intervistë me Tages-Anzeiger, avokati Martin Hablützel e konsideron dënimin shumë të butë.
“Për familjen e një viktime, kjo është një shuplakë e dytë në fytyrë”, thotë ai. “Të gjithë e dinë se është e ndaluar dhe jashtëzakonisht e rrezikshme të dërgosh mesazhe në celular gjatë drejtimit të automjetit”.