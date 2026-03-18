Goditet për vdekje nga vetura një person në Prizren
Në rrugën “Wesley Clark” në Prizren një person i moshës 32 vjeçare është goditur nga vetura. Nga informacionet e deritanishme personi në fjalë ka ndërruar jetë nga ky aksident. Sipas pamjeve të TV Prizrenit në vend të ngjarjes janë edhe forcat policore. VIDEO
