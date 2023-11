Gliha tregon arsyet e mungesës së disa yjeve të Kosovës Përzgjedhësi Primozh Gliha dhe sulmuesi Vedat Muriqi kanë mbajtur konferencë për media para ndeshjes së Kosovës me Izraelin. Të dielën Kosova pret Izraelin me fillim nga ora 20:45, shkruan lajmi.net. Gliha ka theksuar se mungesa e lojtarëve vjen për shkak të qasjes së klubeve të tyre. “Të gjithë e dinë situatën që do të luajmë…