Gliha: Pikën e fituam për shkak të Qeqa Krelanit, ajo më tha që kush duhet të luajë

Trajneri i Kosovës, Primoz Gliha ka folur me tone të larta pas barazimit 1-1 ndaj Zvicrës dhe “shuarjes” së ëndrrës së “dardanëve” për kualifikimin në Evropian.

Duke folur për emisionin “Dardanët” në SuperSport, Gliha foli me ironi për kritikët e tij dhe personat që sipas tij duan të vendosin se kush duhet të luajë.

Ndërsa më tej, Gliha deklaroi se Edon Zhegrova nuk do që të luajë me Kosovën, ndaj sipas teknikut nuk është me ta, jo sepse nuk e lejon klubi.

“Nga kjo ndeshje fituam pikën për shkak të Qeqa Krelanit ajo më tha që kush duhet të luajë dhe ai që tha ajo bëri goli, ajo më sugjeroi. Gjithë të mirat për Qeqën, por është e rrezikshme. Unë pranoj këshilla nga çdokush në Kosovë edhe nga taksistët nga kushdo. Mentaliteti është ajo që është më e rëndësishmja”, tha Gliha.