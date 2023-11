Gliha e quan Zhegrovën gënjeshtar: E ftova me Andorrën nuk erdhi, e ftova më 10 nëntor dhe nuk erdhi

Kosova dhe Zvicra kanë luajtur baras me rezultat 1-1 në sfidën e luajtur në “St Jakobs-Park” në qytetin e Bazelit, ndeshje kjo e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024.

Për Zvicrën shënoi Vargas, e Hyseni për Kosovën.

Pas ndeshjes ka folur përzgjedhësi i Kosovës, Primosh Gliha.

Përzgjedhësi i Kosovës në futboll, Primozh Gliha, e ka quajtur gënjeshtar sulmuesin Edon Zhegrova. Ka thënë se ai ka gënjyer se është refuzuar nga Kosova. Ka thënë se ylli i Lillet nuk ka dashur të vijë për Kosovën.

“Zhegrova gënjen, ai nuk dëshiron të luajë për kombëtaren. Unë e ftova Zhegrovën dy herë. E ftova me Andorrën nuk erdhi, e ftova më 10 nëntor dhe nuk erdhi, tha se nuk e lejon klubi”, ka thënë ai pas ndeshjes Zvicër-Kosovë për Supersport.

Zhegrova ditë më parë doli me reagim publik duke kritikuar Federatën e Futbollit, duke thënë se i është thënë se “nëse nuk vjen për ndeshjen me Izraelin, s’ke çka kërkon as në ndeshjet tjera”. /Lajmi.net/