Gjyqtari Genc Nuza ndërpreu takimin në Ligën e Konferencës, shkak reshjet e borës

Reshjet e botës kanë qenë intensive ditën e sotme në Finlandë, teksa në minutën e 74-t, gjyqtari kosovar, Genc Nuza e ka ndërprerë përkohësisht duelin mes HJK Helsinkit dhe Aberdinit, të vlefshëm për grupet e Ligës së Konferencës.

Të dy skuadrat kanë lënë fushën, duke i lënë vendin makinave të pastrimit të borës, pasi fusha nuk ishte në gjendje optimale për të vijuar loja.

Si të mos mjaftonte kjo, shqetësime ka pasur edhe portieri kundërshtar, i cili vazhdimisht ngacmohej me topa bore nga tifozët e HJK-së.

And when Angus MacDonald goes down injured for Aberdeen at the other end, the HJK fans return the snowball favour… pic.twitter.com/0P8W3DKLZu



Ndeshja vazhdon e ndërprerë prej minutës së 74-t, teksa rifilloi pas normalizimit të situatës.

Game suspended…but just to clear the snow. Man on the tannoy has rowed back his threat a touch – if the snowball throwing continues, the game could just be suspended… pic.twitter.com/AYJxpYROxq

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) November 30, 2023