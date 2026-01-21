Gjykimi për 400kg kokainë, të akuzuarit ankohen për zvarritje të procesit
Të mërkurën ishte sërish radha e tij. Kadri Sheqiri, që akuzohet bashkë me katër të tjerë në rastin e kontrabandimit të 400 kg kokainë të ardhur nga Brazili, planifikohej ta vazhdonte dhënien e mbrojtjes së tij. Para trupit gjykues, ai përsëriti kërkesën për një ballafaqim me prokurorinë në lidhje me pretendimet e tij për keqtrajtim…
Kadri Sheqiri, që akuzohet bashkë me katër të tjerë në rastin e kontrabandimit të 400 kg kokainë të ardhur nga Brazili, planifikohej ta vazhdonte dhënien e mbrojtjes së tij.
Para trupit gjykues, ai përsëriti kërkesën për një ballafaqim me prokurorinë në lidhje me pretendimet e tij për keqtrajtim gjatë kohës së hetimeve dhe qëndrimit në paraburgim.
“Unë edhe qetash kërkova mos me dhanë deklaratë hiç, deklaratën që du me dhanë unë me u ballafaqu, du me kon një prokuror me prokurorinë. Jo me Gjykatën e me avokatë. Pikërisht me prokurorin Valdet Gashin dhe grupin e tij. Se as avokati e asnjë nuk ka qenë e nuk i kanë pa maltretimet, shantazhimet e keqtrajtimet e mia. Derisa në letër, m’ka ardhë jo një, por 50 letra m’kanë ardhë, dhe kisha pas qef që edhe oficerat me qenë këtu, drejtori i burgut, e jo mu marrë unë me avokata. Bjerni ata që më kanë shantazhu, kush u kon kupola e tyne”, tha Kadri Shqiri i akuzuar
Mirëpo, deklarata për trupin gjykues nuk përbënin diçka të re e të pathënë më herët.
“Këto gjana na i ke thënë edhe më herët. Nuk mujmë në çdo seancë me na i përsërit gjanat e njëjta, sepse kështu shkojmë në pafundësi” theksoi Ngadhnjim Arrini – kryetar i Trupit Gjykues
Kësisoj, pas një konsultimi me mbrojtjen, Kadri Sheqiri deklaroi se nuk është në gjendje ta vazhdojë deklarimin.“S’dua të flas hiç se m’ka kap kryt edhe s’jam n’gjendje me fol. Po mbrohna në heshtje”, tha i akuzuari Shala.
Në këtë rast, trupi gjykues vendosi që të akuzuarit t’ia mundësojë edhe një datë tjetër që të jap mbrojtjen e tij.
“Jemi në një situatë ku i pandehuri ka vendosur të deklarohet dhe pastaj ad-hoc në këtë seancë, për shkak të shqetësimit dhe dhimbjes së kokës, ka vendosur të mosdeklarohet. Për neve si trup gjykues, është e rëndësishme që të njëjtit, t’i jepet hapësira kohore dhe të bëhet edhe një përpjekje që i njëjti të ushtrojë mbrojtjen e tij”, u shpreh kryetari i trupit gjykues.
Seanca e radhës u caktua pas dy jave, gjë që nuk u prit mirë nga palët tjera në proces.
Këto shtyerje të seancave u vlerësuan se nuk i kontribuojnë gjykimit në afat të arsyeshëm.
“Edhe tre muaj e 17 ditë, Izet Sheqiri e Faton Vrajolli i bëjnë pesë vjet që janë në paraburgim. Kështu që, në këtë rast gjykimi i drejtë, i paanshëm dhe i zhvilluar në afat të arsyeshëm i ka humbur kuptimi në këtë çështje”, tha Florent Latifaj – avokat i të akuzuarit Izet Sheqiri.
Përpos Kadri Sheqirit, të akuzuar në këtë rast janë edhe Izet Sheqiri, Faton Vrajolli, Kadri Brahimi e Fehmi Bytyqi.