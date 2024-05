Gjykata Themelore Prishtinë cakton masën e paraburgimit kundër të pandehurin për veprën penale Vrasje në tentativë Gjykata Themelore në Prishtinë, me anë të një njoftimi ka thënë se të pandehurit me inicialet A.N i është caktuar masa e paraburgimit. I pandehuri dyshohet se e kishte ftuar viktimën në banesën e tij në Fushë Kosovë dhe nga i njëjti kishte kërkuar që të konsumoj substanca narkotike dhe të ketë marrëdhënjë seksuale dhe…