Gjykata Kushtetuese nis shqyrtimin e kërkesës së VV-së për dekretin e Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit
Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka nisur shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit Albin Kurti dhe të grupit parlamentar të Lëvizja Vetëvendosje lidhur me dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës.
Gjykata Kushtetuese ka konfirmuar për lajmi.net se lënda ka hyrë në fazën e shqyrtimit në fillim të kësaj jave.
Më herët, Kushtetuesja ka vendosur masë të përkohshme ndaj dekretit të presidentes, duke ndaluar çdo veprim nga presidentja dhe Kuvendi lidhur me këtë çështje deri më 31 mars. Vendimi nënkupton se gjatë kësaj periudhe nuk mund të ndërmerren hapa të mëtejmë për proceset që lidhen me shpërndarjen e Kuvendit dhe zhvillimet që pasojnë nga ai dekret.
Në kërkesën e tij drejtuar Gjykatës Kushtetuese, Kurti ka pretenduar se presidentja Osmani ka bërë, siç është shprehur ai, “shkelje të rëndë të rendit kushtetues” me vendimin për shpërndarjen e Kuvendit. Kryeministri ka kërkuar që Gjykata të vendosë sa më shpejt për këtë çështje, duke argumentuar se zhvillimet e mëtejshme mund të ndikojnë në funksionimin dhe stabilitetin institucional të vendit, duke krijuar pasiguri juridike dhe institucionale.
Sipas kërkesës së tij, vendosja e masës së përkohshme ishte e domosdoshme edhe për faktin se presidentja kishte ndërmarrë hapa për zbatimin e dekretit, duke ftuar partitë politike në një takim konsultativ për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Kurti ka paralajmëruar se pa një vendim të përkohshëm ekzistonte rreziku që presidentja të shpallte zgjedhjet e reja brenda afatit kushtetues prej 45 ditësh, gjë që sipas tij do ta shndërronte situatën në një proces institucional të pakthyeshëm.
Kriza institucionale nisi pas seancës së 5 marsit për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Në atë seancë, partia në pushtet propozoi dy kandidatë për president – Glauk Konjufca dhe Fatmire Kollçaku-Mullhaxha – pasi bisedimet për një kandidat konsensual me partitë opozitare nuk kishin dhënë rezultat.
Seanca u ndërpre në mungesë kuorumi, pasi u braktis nga partitë opozitare, përfshirë Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Një ditë më pas, më 6 mars, Osmani nxori dekretin për shpërndarjen e Kuvendit dhe ftoi partitë politike në një takim konsultativ për të diskutuar datën e zgjedhjeve të parakohshme. Në këtë takim morën pjesë liderët e partive opozitare, ndërsa përfaqësuesit e partisë së Kurtit nuk morën pjesë.
Presidentja Osmani e ka arsyetuar vendimin e saj duke thënë se 5 marsi ishte afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të ri, duke pasur parasysh se mandati i saj përfundon më 4 prill, ndërsa deputetët, sipas saj, nuk i përmbushën afatet kushtetuese për zgjedhjen e pasardhësit./lajmi.net/