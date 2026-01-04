Gjykata e Lartë e Venezuelës: Rodriguez, presidente në detyrë
Gjykata e Lartë e Venezuelës ka shpallur se zëvendëspresidentja Delcy Rodríguez do të marrë përsipër detyrat dhe fuqitë e Presidentit në mënyrë të përkohshme, shkruan ANSA, transmeton ATSH.
Vendimi vjen pas situatës së tensionuar politike dhe ndërhyrjeve ndërkombëtare që kanë ndodhur gjatë javëve të fundit.
Sipas vendimit të gjykatës, Rodríguez do të udhëheqë vendin derisa të sigurohet një tranzicion i rregullt dhe i qëndrueshëm dhe të kthehet funksionimi normal i institucioneve.
Ajo ka marrë fuqinë e plotë ekzekutive dhe do të përfaqësojë Venezuelën në çdo marrëveshje dhe çështje ndërkombëtare gjatë periudhës në detyrë.
Ky veprim vjen në një moment të ndjeshëm, pasi presidenti Nicolas Maduro u kap nga trupat amerikane dhe u largua nga vendi në kuadër të një operacioni ndërkombëtar të forcave amerikane.
Gjykata e Venezuelës e ka konsideruar të domosdoshme emërimin e një lidershipi të përkohshëm për të ruajtur stabilitetin.
Ndërkohë, qytetarët dhe organizatat ndërkombëtare po ndjekin me vëmendje situatën, duke shprehur shqetësim për mundësinë e konflikteve të brendshme dhe për ndikimin mbi ekonominë dhe mirëqenien e popullit.
Vendimi i gjykatës ka nxitur reagime të ndryshme ndërkombëtare.
Disa vende e kanë pranuar emërimin e Rodriguez si një hap të nevojshëm për ruajtjen e qeverisjes dhe rendit, ndërsa të tjerë e shohin si një zhvillim të diskutueshëm që mund të komplikojë më tej situatën politike.
Në përfundim, Rodriguez do të kryejë funksionet e presidentit deri në arritjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme politike, ndërsa komuniteti ndërkombëtar dhe qytetarët mbeten të vëmendshëm për çdo zhvillim të ri që mund të ndikojë në të ardhmen e Venezuelës.