Gjuriq i reagon Vlora Çitakut, i thotë se Serbia e përkrah punën e Speciales

Çitaku më herët me anë të një postimi në Twitter dhe Facebook tha se heshtja e ndërkombëtarëve ka qenë “shurdhuese”, shkruan lajmi.net.

Në këtë kontekst, ajo përmendi deklaratat e fundit të ministrave Ivica Daçiq e Aleksander Vulin.

E Gjuriq iu përgjigj duke ia përmendur edhe Specialen. Këtë të fundit, madje tha se Serbia e përkrah.

“Për një gjë ne pajtohemi, heshtja e bashkësisë ndërkombëtare është vërtet shurdhuese – 20 vjet pa drejtësi për mijëra serbë të vrarë dhe “të pastruar etnikisht” nga Kosova, qindra kisha të krishtera të djegura. Mbështetje e plotë për dhomat e posaçme të Hagës për krimet e luftës të UÇK-së”, ka shkruar Gjuriq.

For once we agree-silence of the intl community is indeed deafening – 20 years no justice for thousands of murdered and “ethnically cleansed” Serbs from Kosovo, hundreds of burned Christian churches and stolen youth. Full support for the Special intl chambers for KLA war crimes.

