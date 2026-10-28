“Gjumi s’ka me iu nxanë, flaka ka me iu dalë” Protestohet në Prishtinë, kërkohet drejtësi pas rastit të Arlinda Zekaj

Në qendër të kryeqytetit, në sheshin “Zahir Pajaziti” janë mbledhur një numër i madh i protestuesve. Kjo protestë është thirrur pas vrasjes së Arlinda Zekaj në Vitomiricë nga kunati i saj, Albert Sylaj derisa e njëjta kishte raportuar në vazhdimësi në thuajse të gjitha institucionet përgjegjëse të sigurisë dhe hetuesisë në lidhje me kërcënimet dhe…

Lajme

28/10/2026 15:51

Në qendër të kryeqytetit, në sheshin “Zahir Pajaziti” janë mbledhur një numër i madh i protestuesve.

Kjo protestë është thirrur pas vrasjes së Arlinda Zekaj në Vitomiricë nga kunati i saj, Albert Sylaj derisa e njëjta kishte raportuar në vazhdimësi në thuajse të gjitha institucionet përgjegjëse të sigurisë dhe hetuesisë në lidhje me kërcënimet dhe presionin e vazhdueshëm që po i bëhej nga ish-bashkëshorti, Jeton Sylaj dhe familjarët e tij.

Arlinda Zekaj është varrosur dje, derisa në vend po kërkohet dhënia e përgjegjësisë për neglizhencën institucionale nga ky rast.

Thirrjes për drejtësi ndaj viktimave të dhunës në familje dhe vrasjes së grave tani i janë bashkuar një numër i madh i qytetarëve.

Po ashtu u bë bë thirrje që të ketë drejtësi dhe se “gratë duhet revoltuar e të armatosen”.

“Nuk  ka paqe pa drejtësi” “Për gratë çdo ditë është luftë”, brohoritej në shesh./Lajmi.net/

Fotografi të LAJMI.NET

 

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2026

“Sveçla OUT” – Protestuesit me kërkesa për Qeverinë, kërkojnë dorëheqjen e...

October 28, 2026

Pushteti i ri, mendësia e vjetër | Bakiq i Listës Studentore...

October 28, 2026

“Nanë të dua shumë, por duhet të qëndroj te babi” –...

October 28, 2026

Policia deklarohet sërish për arrestimin e Albert Sylaj, publikon edhe pamjet...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

Lajme të fundit

“Sveçla OUT” – Protestuesit me kërkesa për Qeverinë,...

Edhe emrat e showbizit në protestën për Arlinda...

Pushteti i ri, mendësia e vjetër | Bakiq...

“Nanë të dua shumë, por duhet të qëndroj...