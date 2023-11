Gjokoviq shkakton tjetër skandal, “kapet” me publikun dhe i shan në gjuhën serbe

Tenisti nacionalist serb, Novak Gjokoviq ka shkaktuar skandalin e radhës e që tashmë janë bërë pjesë e vazhdueshme e karrierës së tij.

Gjokoviq gjatë ndeshjes kundër tenistit Tallon Griekspoor, ka sharë e mallkuar publikun në gjuhën serbe, e cila është kuptuar nga buzët e tij, përcjell lajmi.net.

Gazeta kroate “Index.hr” nuk ka bërë të ditur për fjalët ofenduese të Gjokoviqit, por që bëhet fjalë për sharje në drejtim të publikut.

Kjo ka ardhur si shkak i fishkëllimave të publikut në drejtim të serbit.

Novak Djokovic talking his shit will never cease being badass as fuck. 🥶 pic.twitter.com/VdeZV63fkG

