Gjithçka e pasigurt: S’dihet nëse Biden do të kandidojë sërish për president të SHBA-ve Presidenti Joe Biden, që aktualisht është me pushime dimërore në Ishujt e Virgjër të SHBA-së, ka thënë se do të diskutojë me anëtarët e familjes gjatë festave për të vendosur nëse do të rikandidojë për një mandat të dytë në vitin 2024. Zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë dhe Partisë Demokrate thonë se është pothuajse e…