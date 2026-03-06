Gjini: Zgjedhjet kanë qenë të evitueshme

Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini ka folur pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të këtij subjekti politik. Ai në një adresim për media ka treguar edhe për vendimin që u mor në këtë takim për pezullimin e procesit të brendshëm zgjedhor. Gjini njëherësh ka komentuar edhe zhvillimet e fundit rreth zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vend…

Lajme

06/03/2026 18:34

Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini ka folur pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të këtij subjekti politik. Ai në një adresim për media ka treguar edhe për vendimin që u mor në këtë takim për pezullimin e procesit të brendshëm zgjedhor.

Gjini njëherësh ka komentuar edhe zhvillimet e fundit rreth zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vend me ç’rast deklaroi se ato janë gjithmonë të evitueshme.

“Edhe këto zgjedhje kanë qenë të evitueshme. Në një aspekt, është keq që kanë ndodhur, ne për një kohë të gjatë i kemi thënë mendimet tona edhe në publik se partia më e madhe, partia në pushtet, nuk ka pasë vullnet me gjetë rrugë për me i evituar”.

“Kanë gabuar rëndë, ka pasë zgjidhje, ka pasë mundësi me i evituar zgjedhjet, mirëpo tani jemi para aktit të kryer”, theksoi ai

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

“Lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim”, “S’keni tolerancë” – Presidenca...

March 6, 2026

Kriza institucionale, BE-ja thotë se i sheh me “keqardhje” zhvillimet e...

March 6, 2026

Hamiti: Albin Kurti nuk di dhe nuk do të qeverisë, por të sundojë

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

Lajme të fundit

“Lloj-lloj fyerjesh që është turp t’i përmendim”, “S’keni...

Kriza institucionale, BE-ja thotë se i sheh me...

Hamiti: Albin Kurti nuk di dhe nuk do të qeverisë, por të sundojë

AAK-ja pezullon zgjedhjet e brendshme, fokusohet në zgjedhjet...